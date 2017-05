17 vjeçarja Shami Oshun nga California deshi të bënte diçka të veçantë për maturë, dhe nuk deshi të shpenzojë shumë para në një fustan, andaj vendosi që ta krijojë vetë një të tillë.

Shami e filloi punën në fustan një natë para se të mbahej mbrëmja e saj e maturës duke e krijuar një fustan dizajn ngjyrë vjollcë.

Shami e dokumentoi të gjithë procesin e qepjes së fustanit përmes postimeve të saj në llogarinë personale në Twitter.

Arsyeja se pse ajo e la një natë përpara që ta qepte fustanin eshte qe ajo kishte vendosur të shkonte në mbrëmjen e maturës vetëm një javë më herët.

Proms tomorrow. This going to be a thread of me attempting to make a dress the night before 😂 pic.twitter.com/04KogHxc6B

— SHAMI (@bluexheeta) April 29, 2017