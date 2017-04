Një vajzë në rrjetin social Twitter ka ndarë tregimin e saj të tradhëtisë, që është vërtetë i pazakontë.

Përmes aplikacionit Uber, ajo kishte shkuar në aeroport që ta marrë një vajzë, që për adresë i dha atë të të dashurit të saj (vozitëses).

Kur Msixelaa (emri i saj në Twitter) e kishte dërguar klienten tek ajo adresë, aty u shfaq i dashuri i saj, që e kishte gënjyer se po shkonte në New York që ta vizitonte nënën e sëmurë, por valixhja e tij kishte qenë e zbrazët.

Më pas, vajza e tradhtuar si shenjë hakmarrje mori valixhen e dashnores së tij që gjendej ende në makinën e saj, dhe e përmbylli tregimin në Twitter duke ua bërë të ditur lexuesëve se ajo tashmë është beqare.

Msixelaa e fitoi simpatinë e shumicës për mënyrën se si e kishte përballuar këtë situatë dhe kjo heroinë u emërua me titullin #uberbae

My man told me he was going to ny to see his mom she's in the hospital he had luggage packed an everything I stayed with him the night befor

— Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017