Kendall Jenner mbase s’i ka format e motrës së saj të bëshme, Kim Kardashian, por ato që i ka, ajo s’heziton t’i shfaq – dhe atë jo rrallë.

Ylli 21 vjeçar e The Keeping Up With The Kardashians, është parë pa sutjena në një aeroport në SHBA, njofton Klan Kosova.

Asaj madje i është parë edhe një pjesë e gjinjve në veshjet e saj të perit.

Këto veshje, që i linin pak fantazisë, shfaqnin shumë edhe nga këmbët e formësuara të Jenner.

