21:07, 12 Qershor 2017

Alvaro Morata dhe Manchester United po e presin vendimin e Real Madridit se a do ta shesin sulmuesin e tyre, ka konfirmuar agjenti i ti, Juanmna Lopez.

“Manchester United? Janë klub glamuroz, dhe një opsion shumë interesant”, tha Loppez për CalcioMercato.com.

“Mund të them që propozimi i tyre është shumë, shumë i rëndësishëm dhe tani vendimi pushon mbi Realin”.

“Nuk mund të them nëse marrëveshja do të përmbyllet së shpejti – do të shohim”,, shtoi ai.

