9:24, 8 Korrik 2017

Manchester United ka arritur marrëveshje me Everton për sulmuesin, Romelu Lukaku.

Është vetë klubi që ka konfirmuar pak çaste më parë për marrëveshjen e arritur, transmeton Klan Kosova.

“Manchester United ka kënaqësinë të ju njoftojë se ka një pajtim me Everton për transferimin e Romelu Lukaku, që do të iu nënshtrohet testeve mjekësore dhe më pas do të arrihet marrëveshje për kushtet personale”.

“Klubi do të ju mbajë të informuar rreth të rejave tjera për këtë”, shkruan në faqen e klubit në Twitter.

