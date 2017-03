12:40, 22 Mars 2017

Ishte një javë e vështirë për të, pasi që rikujtoi grabitjen e Parisit përgjatë një episodi të Keeping Up With The Kardashians.

Por Kim Kardashian duket që po kalon kohët më të mira me dy fëmijët e saj.

E njohur për postime të shumta nëpër rrjetet sociale, Kim vazhdimisht poston edhe foto dhe video të fëmijëve të saj.

Kësaj radhe ajo që tërhoqi vëmendjen ishte vajza trevjeçare North.

Kim dhe North duken mjaft të ëmbla në disa postime në SnapChat, ku kishin përdorë filtra të ndryshëm e qesharak.

