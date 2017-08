22:00, 15 Gusht 2017

Ish-ylli i serisë The Ony Way Is Essex, Kate Wright, u duk mbresëlënëse në bikine teksa po drekonte me motrat e të dashurit të saj, Rio Ferdinand.

Ajo aktualisht po e shijon romancën me ish-futbollistin e Manchester United, ndërsa e lumtur për ta u shpreh edhe ish-kolegia e saj në TOWIE, dhe po ashtu mikja e saj, Chloe Sims, e cila zbuloi se është shumë e gëzuar që e sheh Kate-n të dashuruar.

Interesante