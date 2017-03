17:24, 31 Mars 2017

Në prag të 4-vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes për koalicionin qeverisës midis Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të Shqipërisë, Petrit Vasili thotë se më e rëndësishmja është zbatimi i marrëveshjes aktuale që është ende në fuqi, me ndershmëri.

LSI nuk përkrah asnjë kandidat që vjen nga zgjedhje farse. Qëndrimin e Luan Ramës e Spartak Brahos një ditë më parë për zgjedhjet e parakohshme në Kavajë e konfirmoi edhe ministri i Drejtësisë. Ky i fundit thekson se garën atje do ta udhëheqë PS.

“Ajo që kreu i grupit parlamentar ka bërë publike dje besoj që është shumë e kthjellët dhe shumë e qartë, thelbi i së cilës është që këtë garë do ta udhëheqë në këtë bashki Partia Socialiste, e cila kishte zgjedhur dhe kandidatin e mëparshëm, i cili u largua për problemet serioze me ligjin e dekriminalizimit dhe do të zgjedhë dhe kandidatin apo kandidaten e radhës”, thotë Vasili, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

