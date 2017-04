Paulo Dybala ka reflektuar mbi të jetuarit e një ëndrre fëmijërie pas performancës së tij në fitoren e Juventusit ndaj Barcelonës, në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Dybala la në hije Messin dhe yjet tjera katalanase duke shënuar dygolësh në pjesën e parë, shkruan Goal, transmeton Klan Kosova.

“Unë jam shumë i lumtur, sepse si fëmijë kam ëndrruar t’i jetoj këto momente, dhe sot ia dola”, tha Dybala për Mediaset Premium.

Megjithatë, në fund argjentinasi shtoi se Juve duhet të ketë kujdes në ndeshjen e kthimit, dhe që të punojnë së bashku në arritjen e kualifikimi.

Che notte! What a night! No està todo dicho, non è finita, it's not over yet! #ChampionsLeague #dybalamask #JuveFCB pic.twitter.com/lNrM03fGTa

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 11, 2017