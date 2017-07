22:07, 30 Korrik 2017

Si duket Neymar Jr. e ka bërë të ditur se për kë do të bëjë tifo në meçin Mayëeather-McGregor.

Braziliani ka pozuar me kampionin e botës në boks, Floyd Mayëeather, gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ai fotos ia la mbishkrimin: Kampioni

Mayëeather pritet t’i fitojë 100 milionë dollarë nga ndeshja me Connor McGregor më 26 gusht të këtij viti, ndërkaq nëse Neymar Jr. kalon se PSG atëherë edhe ai nuk do të mbetet keq me 600 mijë funte që do t’i përfitojë në javë.

