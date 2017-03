11:47, 14 Mars 2017

Studenti nga Durrësi me iniciale E.V është dënuar me dy vite burgim pasi ka shantazhuar shoqen e Universitetit me foto intime.

Dënimin e tij e ka dhënë Gjykata e Krimeve të Rënda e cila ka gjetur fajtor të riun që studionte në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, shkruan Lapsi.al.

Arrestimi i studentit është bërë në një lokal në Durrës ku në momentin e takimit me studenten që ai shantazhonte ka marrë dhe paratë me premtimin që do fshinte fotot.

Pas kallëzimit të vajzës që u shantazhua, prej dy muaj policia ka mbajtur në vëzhgim E.V duke e arrestuar atë në flagrancë sapo ka marrë lekët dhe njëherazi i ka sekuestruar dhe celularin ku ishin fotot intime të studentes.