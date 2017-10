18:58, 2 Tetor 2017

Kandidati për Kryetar të Gjakovës nga radhët e Nismës për Kosovën, Fazli Hoxha, ka thënë se dega e kësaj partie në Gjakovë ka dy prioritete për shëndetësi, njofton Klan Kosova.

Digjitalizimi i sistemit të shëndetësisë dhe personeli shtesë në Qendrat e Mjekësisë Familjare janë dy prioritetet që Nisma synon t’i realizojë.

Për të parën, Hoxha tha se të gjithë qytetarët do të pajisen me kartela të mjekësisë familjare, ndërsa përmes personelit shtesë, ai synon që Qendrat e Mjekësisë Familjare të punojnë me dy ndërrime.

“Të gjitha partitë në nivel lokal më shumë kanë prezantuar programet e tyre vetëm sa për t’i marrë votat”, tha Hoxha.

Ndërsa për futbollin në Gjakovë, Hoxha tha se duhet të bëhet subvencionim i drejtpërdrejtë.

Ai tha se ka plane konkrete edhe sa i përket kësaj çështjeje.

Ndër të tjera, Hoxha tha se e ka vizituar edhe klubin e notit para disa dite në Gjakovë ku tha se këta fëmijë vetë-financohen, ndërsa si zgjidhje ai e sheh krijimin e një pishine në Rakovinë.

