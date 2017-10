22:24, 18 Tetor 2017

Gerard Pique është ndëshkuar me karton të kuq në ndeshjen e Barcelonës ndaj Olympiacos në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Ai tentoi ta fusë topin në golë me dorë, me ç’rast u ndëshkua me kartonin e tij të dytë të verdhë.

Dy fansa katalunas, të pranishëm në Camp Nou, si duket nuk ia kishin idenë se lojtari i klubit të tyre të preferuar ishte ndëshkuar me karton të kuq, dhe festonin aksidentalisht largimin e tij, me gjasë duke menduar se po e festonin golin e tij të parregullt.

