10:30, 5 Janar 2017

Gafurr Dugolli ka thënë se është tepruar me ndalesat që po iu bëhen ish-ushtarëve të UÇK-së, transmeton Klan Kosova.

“Qeveria jonë duhet me prioritet ta trajtojë këtë problem bashkë me komunitetin ndërkombëtar e gjithsesi të kushtëzojë bisedimet me Serbinë për këtë problem”, ka thënë Dugolli pas arrestimit të kryetarit të AAK-së nga autoritetet franceze.

“Kush ka argumente duhet t’i sjell tek prokuroria e Kosovës”.

“Në rast se nuk kushtëzohen bisedimet atëherë kjo është një shenjë e qartë që shtetit tonë nuk po i bëhet vonë pse ne ndalohemi nga kushdo dhe kudo duke u nëpërkëmbur. Boll ma”, ka shkruar në Facebook, shefi i protokollit në Ministrinë e FSK-së që në vitin e kaluar ishte ndalë po ashtu me një urdhër arrest të Serbisë, në kufirin Kosovë-Maqedoni.

Interesante