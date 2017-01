10:34, 26 Janar 2017

Këngëtarja shqiptare e njohur ndërkombëtarisht Dua Lipa ka publikuar së fundi një pjesë të këngës së saj më të re të cilën pritet ta lansojë të premtën, njofton Klan Kosova.

Në një status të publikuar në rrjetin social Instagram, Lipa ka sjell dhe një insert të shkurtë të projektit të saj më të fundit të këngës ‘’Scared to be lonely’’ që vie në bashkëpunim me Martin Garrix.

#ScaredToBeLonely @martingarrix FRIDAY A video posted by DUA LIPA (@dualipa) on Jan 25, 2017 at 9:51am PST

Për projektin e saj më të ri këngëtarja Dua Lipa kishte paralajmëruar dhe disa ditë më parë ku dhe konfirmoi datën e saktë të publikimit të këngës, njofton Klan Kosova.

