9:00, 14 Janar 2017

Këngëtarja Dua Lipa ka qënë triumfuesja e “EBBA Awards”. Ceremonia e “European Border Breakers Awards” është organizuar më 11 janar në Groningen, në Holandë.

Gjatë kësaj mbrëmje, Dua Lipa është shpallur triumfuesja e kësaj ceremonie, duke rrëmbyer tre çmime.

Ky është fillim viti i mbarë për artisten me origjinë shqiptare, e cila është vlerësuar me çmimet “European Border Breakers Award”, “Public Choice Award” dhe “Best Newcomer of the Year Award”

Interesante