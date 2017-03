9:00, 11 Mars 2017

Dua Lipa i ka dhënë fund lidhjes dyvjeçare të dashurisë në kulmin e karrierës si këngëtare.

Pas thashethemeve për një krizë në marrëdhënien shumë intensive me modelin e njohur britanik Isaac Carew, i cili njihet më shumë si shef i famshëm kuzhine, ka qenë vetë Dua që ka konfirmuar ndarjen. “Po jam ndarë. Tashmë jam single”, ka deklaruar ajo për mediat angleze pak ditë më parë.

Po si i erdhi fundi lidhjes pasionante, ku çifti jo vetëm që nuk ndaheshin kurrë në evente, por as në koncertet e Duas? Sipas burimeve pranë këngëtares, vajza e këngëtarit nga Kosova, Dukagjin Lipa, ka pasur një ftohje që e ka distancuar nga i dashuri. Kështu, në mesin e një fillimi shumë të suksesshëm të vitit në tregun muzikor botëror me dy superbashkëpunime, Dua Lipa vazhdon karrierën tani me statusin single.

Ndërsa, në “Brit Awards”, edhe pse të dy të pranishëm, ata nuk u panë asnjë moment çift.

Dua dhe Isaac e nisën lidhjen e tyre në verën e vitit 2015, kur këngëtarja sa kishte filluar të bëhej e njohur.

Po kush është Issac për mediat e huaja? Në fakt më shumë sesa si model, Isaac njihet si shef i famshëm kuzhine. Ai shquhet për linjat prej atleti të fizikut dhe gjatësinë 1.88 m. Dua, e bija e një muzikanti rroku, që nisi karrierën si modele në Angli në moshën 16- vjeçare, e njohu atë në prag të moshës 20-vjeçare. Ata janë komentuar si çifti pasionant, pasi çdo foto e shkrepnin duke u puthur

Interesante