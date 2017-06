19:29, 21 Qershor 2017

Albert Bunjaki nuk e ka fare të sigurt pozitën e tij në krye të stolit të përfaqësuese së Kosovës, pas rezultateve të dobëta në disa ndeshje me radhë.

Komiteti i FFK-së nuk është i kënaqur me rezultatet e arritura dhe për më shumë paralajmëron se në ditët në vijim do të marrin hapat të nevojshëm për të dal nga kjo gjendje.

“Komiteti Ekzekutiv(KE) i FFK-së, mbajti mbledhjen e vet të radhës nën drejtimin e Fadil Vokrrit president, ku diskutoi për shumë çështje me rëndësi për futbollin e Kosovës.

KE shqyrtoi dhe analizoi ndeshjet e Përfaqësueses së Kosovës si dhe rezultatet e arritura dhe pas shumë diskutimeve konstatoi se me gjithë angazhimin dhe pengesave të natyrave të ndryshme të ekipit përfaqësues, nuk është i kënaqur me rezultate e arritura, ndaj në ditët në vijim KE do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të dalë nga kjo gjendje me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje”, thuhet në njoftimin e FFK-së.

Kosova në gjashtë ndeshjet e para kualifikuese ka marrë një barazim në ndeshjen e parë dhe ka pësuar pesë humbje.

