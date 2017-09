17:11, 12 Shtator 2017

Komuna e Drenasit, përkatësisht Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik të martën kanë ndarë 19 laktofriza për fermer të cilët i kanë plotësuar kriteret e aplikimit.

Me rastin e shpërndarjes së tyre, drejtoresha e Bujqësisë dhe Zhvillimit Ekonomik, Anita Abdullahu, ka uruar përfituesit e këtij subvencionimi nga Komuna e Drenasit, transmeton Klan Kosova.

Ajo me këtë rast ka thënë se me marrjen e tyre të subvencioneve, shpreson të ju lehtësohen punët si fermer, ndërsa ka shtuar se Drejtoria e Bujqësisë do të vazhdojë të përkrah fermerët në fusha të ndryshme përmes subvencionimit.

Përfituesit e këtij subvencionimi, paraprakisht i janë nënshtruar kritereve të caktuara përmes shpalljes publike, pastaj komisioni i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Ekonomik ka bërë përzgjedhjen e tyre.

Vlera e një laktofrizi arrin vlerën mbi 1200 euro, transmeton Klan Kosova.

