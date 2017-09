20:35, 4 Shtator 2017

Isa Mustafa dhe Behgjet Pacolli sot drekuan për herë të fundit si dy aleatë politik.

Është ky i fundit si lider i Aleancës Kosova e Re, ai që e informoi partnerin nga Lidhja Demokratike e Kosovës se më nuk mund ta pres radhën për ta bërë qeverinë me koalicionin LAA.

Andaj pas 3 muaj e gjysmë bashkë nga kjo e hënë ndahen mes vete, njofton Klan Kosova.

Pacolli, konfirmoi se ka pasur një takim me mandatarin për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, por këtu tha se nuk kanë arritur ende marrëveshje.

Derisa Isa Mustafa, u largua nga restauranti pa folur me gazetarët, Pacolli u kujdes që edhe me një letër të njoftojë kryesinë e AKR-së, se nuk do të hyjë në koalicion me PDK-në , por do të ndërtojë marrëveshje qeverisëse me Ramush Haradinajn.

Kronikë nga Dibran Istrefi.

