22:30, 28 Shtator 2017

Julian Draxler është i palumtur me transferimin e Neymar tek Paris Saint-Germain ndaj do të kërkojë kalimin tek Barcelona në janar.

Gjermani ka qenë edhe gjatë verës i lidhur me një kalim në Camp Nou, por mbeti në Paris, ku qe tranferuar në janar.

Por mesfushori me tipare sulmuesi është i pakënaqur me blerjen e Neymar ndaj shpreson që do të kalojë tek gjiganti katalunas.

