Mahmoud Dahoud ka arritur akord për t’iu bashkuar Borussia Dormtund në fund të këtij edicioni.

Gjermani i ri ka nënshkruar kontratë që do ta mbajë në Signal Iduna Park deri në qershor 202.

Raportet thonë se për të janë paguar 10 milionë euro, sa ka qenë klauzola e lirimit të tij nga Borussia Monchengladbach.

BREAKING: Mahmoud #Dahoud will complete a move to @BVB this summer. More details: https://t.co/3NLCLuOLRv pic.twitter.com/ucyT1VVk5C

— Gladbach (@borussia_en) March 30, 2017