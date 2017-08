11:23, 9 Gusht 2017

Pas shitjes së Neymarti tek PSG për 222 milionë euro filluan ditët e zeza për Barcelonën. Vuajtjet nuk kanë të bëjnë me mungesën e Neymarit por me paratë që Barcelona ka në duar.

Kjo pasi së fundmi Dortmund ka kërkuar 150 milion euro për Dembelen. Borussia Dortmund tashmë ka vënë një çmim stratosferik për Dembelen, që është 150 milionë euro.

Kjo është pengesa e fundit që Barcelona do të duhet të kapërcejë, pasi ka arritur tashmë një marrëveshje me lojtarin, sipas L’Equipe. Barcelona kontatkoi me Dortmundin para se Neymar të kalonte tek PSG dhe gjërmanët kërkuan 100 milion euro për të riun francez, shkruan Albeu, transmeton Klan Kosova.

Interesante