Dy gjigantët duan të kapitalizojnë në sitautën e komplikuar financiare të Milan, duke nënshkruar me portierin shumë premtues

19:32, 3 Shkurt 2017

Real Madrid dhe Manchester United do të përballen me Juventus për të nënshkruar me gardianin shumë premtues të Milan, Gianluigi Donnarumma.

17 vjecari është kthyer në një ndër lojtarët më të cmuar të rosonerëve nga edicioni i shkuar.

Megjithatë, situata e komplikuar financiare mund të bëjë që Milan ta shesë atë, me gjigantët e Europës të interesuar për ta pasur në radhët e veta.

