15 Tetor 2017

Deputetja e Vetëvendosjes, Donika Kadaj – Bujupi ka thënë nga tubimi në Rahovec se këto zgjedhje lokale janë të jashtëzakonshme.

“Zgjedhjet e 22 edhe pse në cikël janë të rregullta, janë të jashtëzakonshme sepse gjendja në vend është e tillë dhe kërkon veprim të menjëhershëm”.

“Lëvizja Vetëvendosje përveç në parlament do të ketë edhe shumicën e komunave të Kosovës. Ne nuk do të sillemi me arrogancë, do të angazhohemi që besimi të kthehet në shumë punë që do të fillojë nga baza”, ka thënë ajo, njofton Klan Kosova.

Nga Rahoveci, Kadaj-Bujupi ka thumbuar ish shefin e saj të dikurshëm në AAK, tahs kryeministër, Ramush Haradinaj.

“Ne nuk do tua falim 50 milionë miqve biznesmenë, por do të punojmë që ato të kthehen në subvencione”, është shprehur ajo.

“Në këtë kohë fitoresh të mëdha për Vetëvendosjen, vendosëm dhe vetëvendosëm të zgjedhim njerëzit më të mirë të mundshëm”.

“Në Rahovec edhe nuk ka drejtësi, për gratë dhe fëmijët e masakruar, të vrarët, 18 vjet nuk ka barazi dhe zhvillim. Ne do të angazhohemi për barazi, drejtësi dhe zhvillim”.

“Me 11 qershor ishte nisja, 22 tetori finalja”, ka pohuar ajo.

