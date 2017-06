23:48, 13 Qershor 2017

Donika Kadaj-Bujupi, kandidatja për deputete nga Vetëvendosje, ka thënë se Albin Kurti do t’i krijojë institucionet e reja të Kosovës.

“Për këtë edhe ju kemi bërë thirrje subjekteve tjera në vend, që sa më parë ti krijojmë institucionet e reja me në krye kryeministrin Albin Kurti”.

“Ne duhet të bëhemi bashkë kundër të keqes”.

“Është diçka që e kanë vendos qytetarët me 11 qershor – janë rreth 200 mijë qytetar që votuan Lëvizjen Vetëvendosje”.

Kështu ka thënë Kadaj-Bujupi, në Ballë për Ballë të Klan Kosovës.

“110 kandidatët e Vetëvendosjes janë fitues, kjo ka bë që ne të jemi subjekti fitues.

“Ne do të kemi mbi 30 deputetë në Kuvend, i cili do të jetë aty që të punojë për interesa të Republikës”.

“Do të jemi parimor, institucionet do t’i krijojmë me program dhe jo me poste”.

