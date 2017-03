8:46, 30 Mars 2017

Ivanka Trump zyrtarisht është punësuar si asistente e presidentit Donald Trump, transmeton Klan Kosova.

Në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë bëhej e ditur se vajza e presidentit Trump nuk do të paguhet për punën e saj në Washington dhe se do t’i nënshtrohet të gjitha rregullave ashtu si i nënshtrohen të gjithë zyrtarët federal.

Si asistentja e presidentit Trump, Ivanka do të vazhdojë të marrë pjesë në takimet me zyrtarë të huaj që Trump do të ketë.

Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se janë “të kënaqur që Ivanka Trump ka zgjedhur për të marrë rolin e saj si vajza e parë”.

Ivanka ka thënë në deklaratën e saj se ajo do t’u nënshtrohet të njëjtave rregullave si ashtu si edhe punë.

