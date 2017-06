Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, pranoi se është nën hetime në rastin e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SHBA, më 2016.

Këtë e ka bërë të ditur Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ku ai po ashtu duket se akuzoi zëvendësin e prokurorit të përgjithshëm amerikan për “gjueti shtrigash”.

“Po hetohem për shkarkimin e drejtorit të FBI-së nga personi që më ka thënë të shkarkoj drejtorin e FBI-së”, shkroi Trump në Twitter.

Zëvendësi i prokurorit të përgjithshëm, Rod Rosenstein, ka marrë përsipër hetimin e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SHBA pasi prokurori i përgjithshëm, Jeff Sessions, është tërhequr në muajin mars.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017