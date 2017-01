18:01, 20 Janar 2017

Presidenti i ri amerikan Donald Trump është betuar në postin e të parit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njofton Klan Kosova.

“Unë Donald J Trump, solemnisht betohem se do ta kryejë detyrën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara me besnikëri, dhe do ta jap më të mirën time që ta mbroj dhe ruaj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara”ishin këto fjalët që i tha Trump, transmeton Klan Kosova.

