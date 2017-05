Sulmuesi i Ajax, Kasper Dolberg, shënoi 23 herë këtë stinor, por një goditje e tij kur po nxehej për në lojë, ia theu kyçin e dorës një fansi.

Viktima e danezit, Stijn Udo, i cili është përkrahës i Ajax, shpjegoi për AT5 se si kishte ndodhur rasti.

“Po shkonte shumë shpejt. Topi goditi fort kyçin e dorës time”.

“Gjatë pushimit mes pjesëve, shkova tek ndihmësit e parë dhe ma dhanë një qese me akuj,, por nuk doja të më ikte ndeshja, pasi që Ajax mund të ishin bërë kampionë”, tha Udo.

Ajax i ka kërkuar falje Udos dhe synon ta shpërblejë përkrahjen e tij besnike, por zor se mund t’ia sigurojnë biletën për ndeshjen finale të Europa Ligës që klubi holandez e zhvillon ndaj Manchester United.

@kasperdolberg Can you please don't shoot over the goal during warm up? I was behind the Willem II goal and now have a double wrist fracture pic.twitter.com/JpSF9NgXfF

— Stijn Udo (@StijnU) May 16, 2017