12:49, 4 Korrik 2017

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, është shprehur se koalicioni PAN, është duke punuar për t’i siguruar numrat për ta nominuar Haradinajn për të qenë kryeministër i Kosovës.

Lekaj në Tv Dukagjini, ka shprehur bindjen se kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, do të arrijë që t’i sigurojë numrat për krijimin e Qeverisë. Ai thotë se PAN-i i ka numrat rreth krijimit të Qeverisë.

Haradinaj në asnjë moment nuk do t’i fusë në provë deputetët në diçka që shkon në disfavor të Kosovës. Në këtë prizëm besoj që edhe tani do të ketë deputetë që do ta votojnë të nominuarin e PAN-it”, ka thënë ai, duke shtuar se që tani janë deri në katër deputetë jashtë PAN-it që do t’ia japin votën Haradinajt.

“Ramushi po punon që me pasë marrëveshje edhe me LDK-në. LDK më 2014 ka dalë nga VLAN-i dhe ka bërë koalicion me PDK-në. LDK ka treguar arsyeshmëri dhe gatishmëri disa herë ta ndihmojë vendin të dal nga kriza”, ka theksuar Lekaj.

Interesante