10:02, 24 Shkurt 2017

Vuk Jeremiq, kryetar i Qendrës për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim të qëndrueshëm, (CIRSD) ka thënë se Aleksandar Vuçiq nuk do të japë dorëheqje si kryeministër për shkak të fushatës presidenciale.

Ai gjatë qëndrimit në Priboj të Serbisë ka deklaruar se kjo komunë është simbol i premtimeve të pambajtura të qeverisë së tanishme dhe se ai do të fitojë zgjedhjet presidenciale në qoftë se njerëzit do të votojnë me “zemër dhe stomak”, raportojnë mediat serbe, përcjellë Klan Kosova.