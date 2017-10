21:53, 22 Tetor 2017

LDK me Gazmend Muhaxherin e fiton udhëheqjen e Pejës me 50.08 % sipas Demokracia në Veprim.

Derisa sipas rezultateve preliminare të Demokracia në Veprim, pas LDK-së, vjen AAK-ja me kandidatin Fatmir Gashi ka 31,95 %, pasuar nga PDK-ja me 9,31 % derisa Nisma me 0.86 %.

