21:56, 22 Tetor 2017

Sipas rezultateve të nxjerrura nga Demokracia në Veprim, në qytetin e Prizrenit po prinë, Partia Demokratike e Kosovës me 29.66 % duke pasuar me Lëvizjen Vetëvendosje me 22.7%, njofton Klan Kosova.

Ndërsa e treta sipas këtyre rezultateve radhitet Lidhja Demokratike e Kosovës me 19.08%.

Interesante