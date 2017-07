9:07, 20 Korrik 2017

Djali i madh, dhëndrri dhe ish-menaxheri i fushatës zgjedhore të presidentit të SHBA-ve, Donald Trump pritet të dëshmojnë përpara Senatit për dyshimin për ndërlidhjet e tyre me Rusinë në zgjedhjet e vitit 2016.

Donald Trump Jr, Jared Kushner dhe Paul Manafort do të merren në pyetje në lidhje me lidhjet e tyre të dyshuara me zyrtarët rus ku në fokus do të jetë takimi i tyre me një avokate ruse vitin e kaluar.

Ndërkohë, presidenti tha se nuk do të kishte emëruar Jeff Sessions si Prokuror të Përgjithshëm nëse do ta kishte ditur që ai do të shpëtonte nga ky hetim, transmeton Klan Kosova.

Trump ka folur gjithashtu edhe për një bisedë deri më tani të pa buluar me presidentin rus Vladimir Putin në një darkë të G20, duke thënë se ajo ishte kryesisht me humor.

Senati, Shtëpia e Bardhë dhe Këshilli i Posaçëm i Departamentit të Drejtësisë janë duke hetuar nëse Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të SHBA-ve duke qenë në favor të Donald Trump.

Ata po hetojnë gjithashtu nëse ka pasur ndonjë bashkëpunim me ekipin e Trump, dyshim të cilin e kanë mohuar të dyja palët, Rusia zyrtare dhe presidenti amerikan Donald Trump.

Trump Jr dhe Manafort janë thirrur të dëshmojnë përpara Komisionit Gjyqësor të Senatit të mërkurën tjetër. Dy ditë më herët, Kushner do t’u përgjigjet pyetjeve në një seancë me dyer të mbyllura të Komitetit të Inteligjencës së Senatit.

Seancat do të jenë seanca të profilit më të lartë që nga rasti i shkarkimit të kreut të FBI-së, James Comey dha dhënies së dëshmisë së tij në qershor.

Tre anëtarët e rrethit të brendshëm të Trump dyshohet se ndoqën një takim në New York në qershor të vitit të kaluar me avokaten ruse Natalia Veselnitskaya pasi u premtuan materiale të dëmshme për rivalin e zgjedhjeve të Trump, Hillary Clinton.

Trump Jr, i cili ka konfirmuar këtë takim tha se në të nuk ishte dhënë asnjë informacion për Hillary Clinton.

Ky takim është dëshmia më e fortë e ndërveprimeve jo-diplomatike midis ndihmësve të fushatës së Trump dhe figurave ruse.

Të mërkurën, avokatja ruse i tha kanalit televiziv rus RT se ajo gjithashtu do të ishte e gatshme të dëshmojë përpara Senatit për këtë çështje.

