11 Gusht 2017

David Ayer, i cili shkroi “Training Day”, “S.W.A.T.” e disa filma të tjerë aksion/thriller, njëkohësisht edhe regjisori i “Suicide Squad”, do t’i jap fund martesës 14 vjeçare.

Davil ka kërkuar të divorcohet nga Mireya, të cilët ishin martuar në vitin 2002.

Çifti kanë katër fëmijë, dhe David dëshiron të ketë kujdestari të përbashkët.

Është mësuar që shkrimtari i “The Fast and the Furious”, nuk ka nënshkruar marrëveshje para martesës, kështu që do të paguaj shuma të majme për Mireya.

