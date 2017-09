11:41, 22 Shtator 2017

Me rastin e “Ditës pa Makina”, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, disa OJQ si dhe shoqatën e çiklistëve të Kosovës, shënuan këtë dite me një aktivitet në të cilin zyrtarë institucional, përfaqësues të organizatave dhe qytetarë defiluan me biçikleta në rrugën “Garibaldi”dhe “George Bush” në Prishtinë.

Në këto rrugë për kohën sa zgjati aktiviteti, kalimi për makina ishte i bllokuar.

Me rastin e kësaj dite Ministrja Albena Reshitaj, tha se gjatë mandatit të saj do të mundohet që të punoj në mënyrë që të kemi ajër sa me pak të ndotur dhe përdorues sa më të shumtë të biçikletave dhe të transportit publik.

Reshitaj përmendi edhe shkaqet dhe rreziqet që sjellë ajri i ndotur, ku 2.4 milionë njerëz në vit vdesin nga ndotja e ajrit.

