12:21, 27 Tetor 2017

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka diskutuar sot për krijimin e një komisioni i cili do ta hartojë projektligjin për Radio Televizionin e Kosovës, njofton Klan Kosova.

Shqipe Pantina nga Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar që ky komision të jetë gjithëpërfshirës, që të ftohet bordi i RTK-së, KPM-ja, gjykata, si dhe pjesë e këtij komisioni të jetë edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës.

Të njëjtën ide e ka përkrahur edhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhevahire Izmaku.

Mirëpo me këtë nuk janë pajtuar anëtari i komisionit, Milaim Zeka, dhe kryesuesi i këtij komisioni, Nait Hasani, ku sipas tij, sa më shumë të përfshirë në këtë ligj, do të ketë më pak punë.

Në anën tjetër, Zeka ka propozuar që model të merret një televizion suedez të cilin ai thotë se e ka marrë shembull Bashkimi Evropian.

Komisioni ka mbetur që të gjitha këto propozime t’i shqyrtojë dhe të vihet me një model të projektligjeve të vendeve të zhvilluara.

Sa i përket propozimit të Pantinës për përfshirjen e AGK-së, Zeka ka thënë se AGK-ja nuk do të kontribuonte fare në hartimin e ligjit për RTK-në, dhe sipas tij, dëshira e vetme e tyre do të ishin mëditjet që do t’i merrnin.

Zeka tha se ata nuk do të kontribuonin asgjë pasi që, sipas tij, ata nuk kanë bërë asgjë për komitetin e gazetarëve, dhe sidomos nuk kanë reaguar as kur 70-80% e gazetarëve kanë punuar pa kontrata.

