15:54, 22 Prill 2017

Caitlyn Jenner është më largët me disa nga fëmijët e saj që kur ajo doli si transgjinor.

Ajo zbuloi së pari se kishte kaluar në një grua dy vjet më parë, dhe ka thënë se që nga ajo kohë, ka ndjerë se fëmijët e saj po largohen prej saj, transmeton Klan Kosova.

67-vjeçarja ka gjashtë fëmijë biologjikë, Burt dhe Cassandra me gruan e parë Chrystie Scott, Brandon dhe Brody me gruan e dytë Linda Thompson dhe Kendall e Kylie me gruan e tretë Kris Jenner.

Në një intervistë me Diane Sawyer, Caitlyn tha se fëmijët e quajnë ende “baba” dhe shtoi se realiteti i tranzicionit të saj ka qenë i vështirë.

“Duhet ta pranoj, po ulem këtu dhe pyes veten “A është kjo për shkak të tranzicionit tim? Apo është për shkak se jeta e tyre është kaq e zënë, si gjatë gjithë kohës?”.

Ajo vazhdoi: “Më së shumti më thërret pala Jenner, por të gjithë kanë jetën e tyre”.

Interesante