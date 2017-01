21:01, 7 Janar 2017

Lionel Messi ishte vetëm 13 vjeçar kur iu bashkua Barcelonës.

Ai impresionoi në akademinë e të rinjve në La Masia dhe në vitin 2004 iu bashkua ekipit të parë derisa ishte ende tinejxher.

Pjesa tjetër tashmë është histori.

Një rrugëtim të ngjashëm mbase, dhe përmes të njëjtës akademi futbolli, mund ta ketë edhe një djalosh i ri nga qyteti më lindor i Kosovës, njofton Klan Kosova.

Nëntëvjeçari nga Kamenica, Dior Ilazi, është në hapat e parë dhe më të rëndësishmit në rrugën e tij drejt suksesit në botën e magjishme të futbollit.

Ai – njëjtë si dikur Messi – është zgjedhur nga trajnerët e Barcelonës për t’u provuar në akademinë më të madhe në botë të talenteve të rinj.

Skuadra katalunase e ka përzgjedhur vogëlushin nga Kosova në kampion e saj të FFCB Escola të mbajtur në Zvicër.

Diori me 23 janar të këtij viti do e provojë veten duke konkurruar me më të mirët në botë të moshës së tij.

Javë më parë e njëjta shkollë kishte marrë edhe dy talentët e vegjël kosovarë, Omar Hajdinin dhe Elod Grudën.

klankosova.tv