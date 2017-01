10:10, 20 Janar 2017

Shefi i ushtrisë serbe, Ljubisha Dikoviq është takuar me komandantin e KFOR-it, Giovanni Fungo për të biseduar për gjendjen aktuale politike dhe të sigurisë në Kosovë dhe në Zonën Tokësore të Sigurisë, si dhe bashkëpunimin e deritashëm në mes të ushtrisë serbe dhe asaj të misionit të Aleancës Veri-Atlantike në Kosovë.

Me këtë rast, Dikoviq ka vlerësuar se niveli i arritur i bashkëpunimit me KFOR-in është karakterizuar nga një shkallë e lartë e besimit reciprok dhe profesionalizmit dhe përsëriti se ushtria serbe “e sheh KFOR-in si një forcë kryesore për ruajtjen e sigurisë në Kosovë në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe Marrëveshjes Tekniko-Ushtarake”, raporton “Tanjug”, përcjellë Klan Kosova.

Interesante