13:29, 8 Janar 2017

Hipermarketi “Viva Fresh Store” në Shtime është përfshirë nga flakët.

Në fotografitë dhe videot që ka siguruar redaksia e Klan Kosovës, shihet se zjarri që ka përfshirë këtë hipermarket ka marrë përmasa të madha dhe se zjarrfikësit janë në vend të ngjarjes.

Klan Kosova është duke u përpjekur të kontaktojë me Policinë lidhur me këtë rast dhe do të ju mbajë të informuar për detaje të reja.

