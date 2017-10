22:32, 23 Tetor 2017

Sipas shkencëtarëve, të gjithëve na lejohen të konsumojmë të paktën një herë në javë ushqime të cilat zakonisht i klasifikojmë me kalori të shumtë si për shembull çokollatat. Doni ta dini pse? Sepse në fakt ju ndimojnë të bini në peshë!

Nga ana tjtër, një ditë në javë ju ndihmon t’i rezistoni tundimit për pjesën tjetër të javës. Studiuesit portugezë kanë thënë se dietat e rrepta mund të jenë të vështira për t’u ndjekur, për shkak të standardeve të larta. Njerëzit që mbajnë këto dieta kanë më shumë gjasa të ndihen të dështuar dhe të heqin dorë sesa të humbin peshë.

Në qoftë se tundoheni nga ushqimet me sheqer ose çokollatat, konsumoni një të tillë një herë në javë dhe kjo do t’ju ndihmojë të mbani një dietë strikte gjatë javës në vazhdim, shkruan blitz.al. Mos hiqni dorë nga çokollatat apo ushqimet tuaja të preferuara sepse edhe në qoftë se do të jeni në dietë do të tundoheni akoma më shumë.

Interesante