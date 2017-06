21:30, 2 Qershor 2017

Dieta për humbjen e kilogramëve të tepërt që ju sjellim në vazhdim mund të duket e çuditshme dhe aspak e ngjashme me ato që jemi mësuar të dëgjojmë.

Por, dieta e fundit që është parë të ketë rezultate të mrekullueshme në humbjen e peshës në mënyrë natyrale dhe të shëndetshme si dhe pa efekte anësore është ajo e grejpfrutit dhe vezëve, transmeton Klan Kosova.

Si grejpfruti ashtu edhe vezët janë të njohura për efektin e shkrirjes së dhjamit.

Kur ju të shtoni vezë, ju do të shtoni proteina në dietën tuaj. Vezët përmbajnë kalori që ju duhet për të mbajtur nivelet e energjisë të mjaftueshme për të vazhduar në lidhje me detyrat tuaja të përditshme, ndërsa grejpfruti është gjithashtu efektiv për shkak se në përgjithësi është i shëndetshëm, transmeton Klan Kosova.

Grejpfrut ndihmon për të ulur kolesterolin nëse hahet rregullisht dhe gjithashtu do të ndihmojë për të eliminuar çdo yndyrë të tepruar si dhe ulë dëshirën për gjëra të ëmbla.

Si ta zbatoni këtë dietë:

Së bashku me grejpfrutat ju duhet të hani 5-9 çdo ditë. Nëse ju zgjidhni të konsumoni vetëm të bardhën e vezës, kjo do të thotë që ju do të digjni më pak kolesterol, por vezët e plota kanë përfitime të tjera shëndetësore. Në qoftë se ju mund të përballoni, mos hani vezë të skuqura ose të fërguara. Në vend të skuqjes, ju zieni ato.

Ndërsa në këtë dietë, ju jeni të lirë për të pirë ujë sa ju të dëshironi. Gjithashtu preferohet që të pini 2 filxhan çaj jeshil çdo ditë. Duke pirë çaj jeshil një herë në mëngjes dhe një herë në mbrëmje, ju i ndihmoni metablizimit tuaj.

Rezultatet:

Varësisht sa strikt tregoheni, kjo dietë e tregon edhe suksesin e saj. Gjithashtu zgjedhja juaj sa ditë vendosni të mbani këtë dietë, është një faktor tjetër I rëndësishëm në suksesin e saj. Dieta nuk preferohet të mbahet më gjatë se një javë. Personat që e kanë mbajtur këtë dietë kanë deklaruar se kanë humbur deri 10 kilogramë për 5 ditë.

Interesante