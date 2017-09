18:17, 14 Shtator 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një bashkëbisedim me media dhe anëtarë të shoqërisë civile, ka treguar se nga kush do të përbëhet ekipi i unitetit të Kosovës që do të marrë pjesë në bisedimet me Serbinë.

“Grupi i unitetit do të përbëhet nga Presidenca, Qeveria, Kuvendi ku do të jenë të përfaqësuara të gjitha partitë politike, por do të ketë përfaqësues edhe nga shoqëria civile, mediat, akademia dhe kushdo që të kontribuojë në këtë proces politikë”, ka deklaruar Thaçi, njofton Klan Kosova.

Ai shtoi se “institucionet e Kosovës do të jenë bartëse të dialogut”.

“Në fund të këtij procesi do të kemi një kualitet të ri të marrëdhënieve me Serinë”.

“Është e nevojshme që BE, por edhe shtetet anëtare të BE-së veç e veç të mbeten të përkushtuara ndaj procesit dhe të inkurajojnë palët”.

“Kam kërkuar që në këtë proces në fazën përfundimtare të përfshihen edhe Shtet e Bashkuara të Amerikës”.

