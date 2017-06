15:37, 9 Qershor 2017

Shkencëtarët nga Universiteti i Bristol kanë shikuar në 14 mijë e 500 pjesëmarrës në “Children of the 90s” dhe se kanë zbuluar që nëse gjyshja e nënës së një vajze ka konsumuar duhan gjatë shtatzënisë, vajza ka gjasë që 67 për qind të shfaq sjellje që lidhen me autizmin.

Por po ashtu edhe mund të jetë e varfër në komunikimin social si dhe në aftësi përsëritëse, transmeton Klan Kosova.

Ekipi hulumtues ka gjetur se nëse stërgjyshja nga ana e nënës ka pirë duhan, atëherë shanset që stërnipërit të diagonstifikohen me autizëm janë rritur në 53 për qind.

Ka dalë që nëse ato gra që konsumojnë cigare në shtatzëni mund të ndikojnë në zhvillimin e vezorëve.

