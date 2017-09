15:01, 25 Shtator 2017

HBO ka realizuar trailer-in e parë të filmit Spielberg, një dokumentar për filmbërësin legjendar hollivudian.

“Sa herë që e filloj një skenë të re, nervozohem. Dhe kur gjendem në teh të panikut, më vinë ide të mëdha”, tha Spielberg për mjeshtrin e tij.

Në këtë dokumentar, janë përfshirë edhe emra të mëdhenj si Martin Scorsese, Tom Hanks, Liam Neeson dhe Leonardo DiCaprio, të cilët luajtën në filmin e Spielberg “Catch Me If You Can”,.

“Të bie mend për atë djalin e ri që një ditë u përvodh në studio dhe e manifestoi vetë fatin e tij” , tha Di Caprio për Spielberg.

“Është një tregim fantastik i Hollivudit”.

