13:05, 18 Prill 2017

Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha ka vlerësuar si shumë pozitiv ndryshimin e nenit 94 të Ligjit të deritashëm për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, sepse mënjanon ndërhyrjen politike në ekzekutimin e sanksioneve penale.

“Përmes këtij projektligji dëshmojmë se vërtet jemi për reforma, sundim të ligjit dhe për sistem mbi vlerat dhe parimet ndërkombëtare”, ka thënë Hoxha.

Sipas këtij neni, Ministri si i emëruar politik, kishte mundësi të pezullojë ekzekutimin e dënimit, kjo ishte parë si mundësi e ndërhyrjes së politikës në drejtësi.

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, ka filluar të zbatohet nga viti 2013 dhe gjatë zbatimit të tij, janë hasur disa pengesa dhe vështirësi të cilat përmes këtij projektligji Ministria e Drejtësisë kishte synim eliminimin e mangësive për ekzekutimin e sanksioneve penale.

Projektligji përmban dispozitat që i referohen çështjes së lirimit me kusht, duke përfshirë përbërjen e Panelit për lirim me kusht, si dhe mundësinë e atakimit të vendimit të panelit, Përkujdesjes shëndetësore për të dënuarit, Dispozitat që i referohen pushimit në raste të jashtëzakonshme, Pezullimit të ekzekutimit të dënimit me burgim për arsye shëndetësore, Lirimi i parakohshëm i të dënuarit si dhe harmonizimi i dispozitave të këtij projektligji me reformat që parasheh ligji për kundërvajtje.

