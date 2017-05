16:13, 28 Maj 2017

Të paktën 19 civilë janë vrarë në përleshjet e vazhdueshme midis forcave të armatosura të Filipineve dhe kryengritësve islamikë në qytetin Marawi.

Ushtria po përpiqet të rimarrë Maraw-in, në ishullin Mindanao.

Tetë nga të vdekurit u gjetën në një luginë jashtë qytetit me duart e lidhura dhe me plagë me armë zjarri në kokat e tyre.

Të tetë viktimat besohet të jenë marangozë të cilët ishin pjesë e një konvoji evakuimi të ndaluar nga rebelët.

Ata besohet se janë vrarë pasi nuk ishin në gjendje të recitonin ekstrakte nga Kurani

