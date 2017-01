18:24, 9 Janar 2017

Sot dhjetë vjet Steve Jobs kishte prezantuar iPhone-n e parë. Ai e kishte përshkruar këtë produkt një dekadë më parë si tre në një, me Widescreen – kontroll me prekje, telefon mobil revolucionar dhe pajisje për të komunikuar me anë të internetit, shkruan The Verge, transmeton Klan Kosova.

Që nga prezantimi i parë iPhone është bërë më shumë se kaq. Një simbol i industrisë teknologjike i një epoke të re – duke e bërë Apple kompaninë më të madhe në tregun botëror.

Madje ka spekulime se produktet e saj janë më profitabilet në botë.

Një dekadë pas, por që ende kryetitull në teknologji.

Kështu dukej iPhone i cili u prezantua për herë të parë në vitin 2007.



